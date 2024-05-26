İran'da muhafazakar kanadından ilk cumhurbaşkanı adayı Said Celili oldu

İran'da muhafazakar lider Said Celili, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
İran'da muhafazakar kanadından ilk cumhurbaşkanı adayı Said Celili oldu

İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu. Celili'nin ofisi, muhafazakar siyasetçinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Said Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran'ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü.

Muhafazakar çizgisiyle tanınan Celili, 2021'deki seçimlerde aday olmuş daha sonra İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilmişti. Ancak, Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, 28 Haziran'da yeni seçimler yapılacak.

Öte yandan İran'da cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını ilk açıklayan isim reformist siyasetçi Pezeşkiyan olmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol
Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş
İsrail'de büyük kriz: Savunma Bakanı Gallant'a karşı ilk 'isyan' girişimi Savunma Bakanı Gallant'a karşı ilk 'isyan' girişimi
4 ay sonra ilk kez: Kassam Tugayları Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi Kassam Tugayları Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi
ÇOK OKUNANLAR
Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak? Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı
Trabzon'da üretiliyor, çaya ve fındığa alternatif oldu: Soğuk havaların vazgeçilmezi, kilosu bin 500 TL! Trabzon'da üretiliyor: Kilosu bin 500 TL!
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!