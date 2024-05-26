İran'da muhafazakar kanadından ilk cumhurbaşkanı adayı Said Celili oldu

İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu. Celili'nin ofisi, muhafazakar siyasetçinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Said Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran'ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü.

Muhafazakar çizgisiyle tanınan Celili, 2021'deki seçimlerde aday olmuş daha sonra İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilmişti. Ancak, Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, 28 Haziran'da yeni seçimler yapılacak.

Öte yandan İran'da cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını ilk açıklayan isim reformist siyasetçi Pezeşkiyan olmuştu.

Kaynak: AA