İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde art arda iki patlama! Ölü sayısı 103'e yükseldi

İran devlet medyasının geçtiği habere göre, ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde Kirman şehrinde yapılan anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi.

Patlamanın Süleymani'nin mezarının yakınlarında olduğu bildirildi.

Gelen bilgilere göre patlamada en az 188 kişinin yaralandığı bildirilirken, ölü sayısının 103'e çıktığı kaydedildi.

TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

Daha önce yapılan açıklamada Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki iki patlamada 53 kişinin öldüğü, 71 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

ERDOĞAN'DAN İRAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da 2 ayrı patlamada yüzü aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.