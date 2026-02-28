İlkokulda Can Pazarı! ABD ve İsrail Doğrudan Hedef Aldı: 85 Çocuk Öldü

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran'ın güneyindeki bir ilkokul doğrudan hedef alındı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 85'e yükseldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan noktalardan biri de İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokul oldu. Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki 'Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'nu hedef alan saldırıda şu ana kadar hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Oğlu Son Durumunu Açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Suikast GirişimiOğlu Son Durumunu Açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Suikast GirişimiDünya

İsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiasıİsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiasıDünya

Savaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı BaşlattıSavaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı BaşlattıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Öğrenci Saldırı
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Trump'tan İran'a En Sert Ültimatom: 'Silah Bırakın Yoksa Ölürsünüz' Trump'tan İran'a En Sert Ültimatom
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Oğlu Son Durumunu Açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Suikast Girişimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Suikast Girişimi
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı