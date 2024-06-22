Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı katlanıyor! Sayı 53'e çıktı

Hindistan'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre bilanço 53'e çıktı.

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Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı katlanıyor! Sayı 53'e çıktı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içkiden yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Prasanth, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.

Hindistan'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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