Hindistan’da Mühimmat Fabrikası Patladı, En az 8 Ölü
Hindistan’da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi ise yaralandı.
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bulunan Bhandara bölgesinde bir mühimmat fabrikasında patlama yaşandı.
Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlama nedeniyle fabrikanın çatısının çöktüğü, en az 14 işçinin patlamanın ardından mahsur kaldığı belirtildi.
8 ÖLÜ 7 YARALI
Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi.
Kaynak: İHA
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