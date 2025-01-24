Hindistan’da Mühimmat Fabrikası Patladı, En az 8 Ölü

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bulunan Bhandara bölgesinde bir mühimmat fabrikasında patlama yaşandı.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlama nedeniyle fabrikanın çatısının çöktüğü, en az 14 işçinin patlamanın ardından mahsur kaldığı belirtildi.

8 ÖLÜ 7 YARALI

Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Kaynak: İHA