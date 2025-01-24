Hindistan’da Mühimmat Fabrikası Patladı, En az 8 Ölü

Hindistan’da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bulunan Bhandara bölgesinde bir mühimmat fabrikasında patlama yaşandı.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlama nedeniyle fabrikanın çatısının çöktüğü, en az 14 işçinin patlamanın ardından mahsur kaldığı belirtildi.

8 ÖLÜ 7 YARALI

Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hindistan
Son Güncelleme:
Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
Ayrıldığı Hamile Eşini Vurdu, Savunması 'Pes' Dedirtti Ayrıldığı Hamile Eşini Vurdu, Savunması 'Pes' Dedirtti
Kremlin'den Putin-Trump Görüşmesine İlişkin Açıklama Kremlin'den Putin-Trump Görüşmesine İlişkin Açıklama
Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor! Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu
Türkiye'nin En Erkenci Hasadı İçin Geri Sayım Başladı: Çiftçiler Dört Gözle Bekliyor, 1 Dilimi Bile Süper Etki Yaratıyor Hasat İçin Geri Sayım Başladı: Bağırsakları Fırçalar Gibi Temizliyor
SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak
Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor