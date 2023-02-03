Hayvanat Bahçesi Müdürü, yılbaşı ziyafetinde hayvanları kesip misafirlerine yedirmiş!

Meksika Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede yaşanan skandalı açıkladı. Chilpancingo şehrinde yer alan Zoochilpan adlı hayvanat bahçesinin müdürlük görevinden alınan José Rubén Nava Noriega'nın Aralık ayında hayvanat bahçesinde düzenlenen bir yılbaşı ziyafeti için hayvanat bahçesindeki 4 cüce keçiyi kestiğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre Bakanlığın vahşi yaşam direktörü Fernando Ruiz Gutierrez yaptığı açıklamada "Bu durum, onları yiyen insanların sağlığını riske attı, çünkü bu hayvanlar insan tüketimine uygun değil" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Nava Noriega’nın hayvanları kesmesinden önce, hayvanat bahçesinde 10 cüce keçi bulunuyordu ve şu anda kurumda 89 farklı türden 520 hayvan yaşıyor.

Yetkililer, ayrıca Nava Noriega'nın, hayvanat bahçesindeki bir geyiğin yaralarının düzgün bir şekilde tedavi edilmemesi nedeniyle ölmesinin ardından 12 Ocak'ta müdürlük görevinden alındığını açıkladı.

HAYVANLARI SATIYORMUŞ

Meksika Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Nava Noriega ile ilgili müteakip bir soruşturmanın, personele verdiği tavsiye edilmeyen yemeğin yanı sıra, yasadışı bir şekilde bir zebra ve dört Watusi sığırını da sattığını ortaya çıkardı.

Bakanlık, ayrıca Nava Noriega'nın bu satışın karşılığında üç alageyik ve bazı aletler karşılığında yaptığını, ancak malzemelerin hiçbir zaman bulunamadığını ve alıncak geyiklerin maddi değerinin adil bir ticaret olamayacak kadar düşük olduğunu da ifade etti.

14 HAYVAN KAYBOLDU

Çevre ve doğal kaynaklar sekreteri Ángel Almazán Juárez ise hayvanat bahçesinde çok sayıda hayvan doğumunun kaydedilmediğini ve bazı türlerin ölümlerini yanlış bir şekilde kaydediğini söyledi. Almazán Juárez, bir çakal, bir yavru papağan ve bir jaguar da dahil olmak üzere en az 14 hayvanın hala kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.