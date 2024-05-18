Hamas'ın öldürdüğü İsrailli dövme sanatçısının bedeni bulundu

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 3 tutsağın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, "Shani Louk, Amit Buskila ve İzak Gelernter'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Onlar Hamas tarafından 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinden kaçarken öldürüldü ve bedenleri Gazze'ye getirildi" dedi.

Cansız bedeni bulunanlardan 23 yaşındaki Louk, tansiyonun yükseldiği dönemde gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yarı çıplak vaziyette bir kamyonetin arkasına yerleştirilen Louk'un cansız bedenine teröristler tükürmüş ve hakaretler etmişlerdi.

Bu görüntüler uluslararası kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Saldırının ardından öne çıkan kurbanlardan biri olan Louk'un görüntüleri gündem olmuştu.

"BU ŞEKİLDE OLMASI BİR MUCİZE"

Alman vatandaşı da olan dövme sanatçı Louk'un ailesi yaşadıklarını anlattı. Louk'un babası Nissim Louk, "Kızımın bedeni tam ve çok güzel ve sanki canlıymış gibi. Vücudunun durumunun bu şekilde olması bir mucize" dedi.

Louk, "Sanırım yeraltındaki tüneller çok çok soğuk olduğu için bedeni iyi korunmuş. Halen dövmelerini görebiliyorsunuz ve ten rengi değişmemiş" dedi. Shani Louk'un annesi Ricarda Louk da, "Ordu geldi ve Shani'nin bedeninin İsrail'e getirildiğini söyledi. Onun geri gelmesine sevindik ve onu uygun bir şekilde toprağa verebileceğiz" dedi.