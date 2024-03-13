Hamas ateşkes iddialarını yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de uzatılabilecek bir ateşkes ve yerinden edilmiş insanların aşamalı olarak dönmeleriyle ilgili Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır" denildi.

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Hamas ateşkes iddialarını yalanladı

Hamas, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı.

"HEYET GİDECEĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey kaynaklarına dayandırılan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Al Arabiya'nın, Hamas'tan üst düzey bir yetkiliye dayandırarak Gazze'de uzatılabilecek bir ateşkes ve yerinden edilmiş insanların aşamalı olarak dönmeleriyle ilgili Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır. Detayların konuşulması için Kahire'ye bir heyetin gideceği de gerçeği yansıtmıyor."

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda "Nazi soykırımına maruz kalan" Filistin halkının duygularıyla oynanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, basın organlarından da doğru ve güvenilir haberler yayınlamaları istendi.

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Kaynak: AA

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