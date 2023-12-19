Eş değiştiren çiftlerin açıklamaları şoke etti

Eş değiştiren (swinger) çiftlerden biri Daily Star'a konuştu. İşte Rob, Will, Dee ve Katy'nin anlattığı ve okuyunca şoke olacağınız sözler.

Son Güncelleme:
Eş değiştiren çiftlerin açıklamaları şoke etti

Rob, Will, Dee ve Katy beraber yaşıyorlar. Bu pek çok insan iğrenç ve rahatsız edici.

Onlar içinse oldukça normal. Hatta Katty şöyle diyor: Katy şöyle diyor: "Bir erkeğin, karısını başka biriyle paylaşabilmesi gerekir."

Will'in eşi Dee ise durumu kendince şöyle anlattı: "Katy ile ayrı ayrı yatıyoruz, Rob'la ayrı ayrı uyuyoruz ya da onlarla birlikte uyuyoruz."

Katy, alışılmadık yaşam tarzlarının bazılarına tuhaf gelse de onlara her zaman doğal geldiğini söyleyerek ilişkilerinin başından beri böyle yaşadıklarını itiraf etti: Nişanlıyken de böyle ilişkiler kuruyorduk.

Dışarı çıktıklarında kendilerine oldukça tuhaf bakıldığının farkında olan dörtlü bazen insanları daha da rahatsız etmek için gittikleri yerlerde birbirlerini öptüklerini de belirttiler.

Eş değiştiren çiftlerin açıklamaları şoke etti - Resim : 1

Son Güncelleme:
Ocak ayında paraya boğulacak 3 burç! Piyango çıkmış gibi olacaklar Ocak ayında paraya boğulacak 3 burç! Piyango çıkmış gibi olacaklar
"Hamas liderleri, Türkiye'de gizli bir toplantı düzenledi" iddiası "Hamas liderleri, Türkiye'de gizli bir toplantı düzenledi" iddiası
İş çok ancak elaman yok! 100 bin TL maaşla işçi arıyorlar İş çok ancak elaman yok! 100 bin TL maaşla işçi arıyorlar
İsrail'in saldırılarında 97 gazeteci öldürüldü İsrail'in saldırılarında 97 gazeteci öldürüldü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD tehdidi: Daha saldırgan eylemler yapın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD tehdidi: Daha saldırgan eylemler yapın
Kuzey Kore liderinde, ABD'ye "daha saldırgan eylemler" tehdidi Kuzey Kore liderinde, ABD'ye "daha saldırgan eylemler" tehdidi
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı