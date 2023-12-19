Eş değiştiren çiftlerin açıklamaları şoke etti

Rob, Will, Dee ve Katy beraber yaşıyorlar. Bu pek çok insan iğrenç ve rahatsız edici.

Onlar içinse oldukça normal. Hatta Katty şöyle diyor: Katy şöyle diyor: "Bir erkeğin, karısını başka biriyle paylaşabilmesi gerekir."

Will'in eşi Dee ise durumu kendince şöyle anlattı: "Katy ile ayrı ayrı yatıyoruz, Rob'la ayrı ayrı uyuyoruz ya da onlarla birlikte uyuyoruz."

Katy, alışılmadık yaşam tarzlarının bazılarına tuhaf gelse de onlara her zaman doğal geldiğini söyleyerek ilişkilerinin başından beri böyle yaşadıklarını itiraf etti: Nişanlıyken de böyle ilişkiler kuruyorduk.

Dışarı çıktıklarında kendilerine oldukça tuhaf bakıldığının farkında olan dörtlü bazen insanları daha da rahatsız etmek için gittikleri yerlerde birbirlerini öptüklerini de belirttiler.