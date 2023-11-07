'Ebu Cendel'in Oğulları' üstlendi: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu

‘Ebu Cendel'in Çocukları’ örgütünün, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyunu vurduğu aktarıldı.

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'Ebu Cendel'in Oğulları' üstlendi: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu, silahlı saldırıya uğradı.

‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgütün saldırıyı üstlendiği olayda, Abbas'ın konvoyundaki 1 korumanın vurulduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yönetiminin İsrail'e destek vermesi ve Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere polis güçlerinin müdahale etmesinden kaynaklı, 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Abbas'a İsrail'e karşı hamle yapması için 24 saat süre vermişti.

Danimarkalı Ronnie isimli bir gazeteci, geçtiğimiz gün örgütün Abbas'a yönelik açıklamasını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Görünüşe göre kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren yeni bir karanlık grup ortaya çıktı. Bir saat önce yayınlanan aşağıdaki bildiride, Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi güvenlik aygıtının üyeleri olduklarını ve Mahmud Abbas'a İsrail işgaliyle "açık bir çatışma" ilan etmesi için 24 saatlik bir ültimatom verdiklerini, aksi takdirde isyan edeceklerini iddia ediyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Filistin Batı Şeria Mahmud Abbas İsrail Ebu Cendel'in Oğulları
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