'Ebu Cendel'in Oğulları' üstlendi: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu, silahlı saldırıya uğradı.

‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgütün saldırıyı üstlendiği olayda, Abbas'ın konvoyundaki 1 korumanın vurulduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yönetiminin İsrail'e destek vermesi ve Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere polis güçlerinin müdahale etmesinden kaynaklı, 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Abbas'a İsrail'e karşı hamle yapması için 24 saat süre vermişti.

Danimarkalı Ronnie isimli bir gazeteci, geçtiğimiz gün örgütün Abbas'a yönelik açıklamasını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Görünüşe göre kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren yeni bir karanlık grup ortaya çıktı. Bir saat önce yayınlanan aşağıdaki bildiride, Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi güvenlik aygıtının üyeleri olduklarını ve Mahmud Abbas'a İsrail işgaliyle "açık bir çatışma" ilan etmesi için 24 saatlik bir ültimatom verdiklerini, aksi takdirde isyan edeceklerini iddia ediyorlar."

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".



In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D — روني الدنماركي (@Aldanmarki) November 5, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem