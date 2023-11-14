Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Risk altında 700 hastayı barındıran (Gazze'deki) Şifa Hastanesini tahliye edemeyiz, bu çok zor olur" denildi.

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Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in tahliyesini istediği Şifa Hastanesine ilişkin Harris, "Risk altında 700 hastayı barındıran (Gazze'deki) Şifa Hastanesini tahliye edemeyiz, bu çok zor olur" ifadesini kullandı.

Harris, hastanenin çalışmayı durdurması ve taşınmak zorunda kalması halinde bunun çok zor olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki Şifa Hastanesinde barınan hastaların ve sivillerin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu, can almak değil, hayat kurtarmak adına düşmanlıkları hemen durdurmaktır. Gazze'deki 36 hastaneden 22'si, yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı."

Kaynak: AA

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