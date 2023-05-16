Çin'de genç işsizliği, rekor seviyeye çıktı

Çin'de nisan ayında sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında artış kaydederken genç işsizliği rekor seviyeye ulaştı.

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Çin'de genç işsizliği, rekor seviyeye çıktı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede nisan ayı ve ilk dört aya ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı. Buna göre, kentlerdeki işsizlik oranı nisanda önceki aya göre 0,1 puan azalarak 5,2'e gerilerken 16-24 yaşlarındaki genç nüfusta 0,8 puan artışla yüzde 20,4'e yükseldi.

İşsizlikteki genel azalmaya karşın genç işsizliği geçen yıl temmuz ayında kaydedilen yüzde 19,9'luk rekor seviyeyi aşarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kovid-19 salgınının başından itibaren artan genç işsizliğinin hala yüksek olması ekonomik toparlanmada kırılganlığın devam ettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Nisan ayı verileri, ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme ivmesini sürdürmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

UİB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 5,6 artarak marttaki 3,9'luk artışın üzerine çıksa da finansal hizmetler servisi Wind'in 9,7'lik artış beklentisinin altında kaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ GEÇEN AYA GÖRE DE YÜZDE 3,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise nisanda yıllık bazda yüzde 18,4 artışla marttaki yüzde 10,3'lük artışın üzerine çıkmasına rağmen geçen aya göre yüzde 7,8 düşüş kaydetti. Geçen yıl bahar aylarında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yol açtığı düşük baz, yıllık artışın yüksek görünmesine sebep oldu.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk dört ayda yıllık yüzde 4,7 artmasına rağmen ilk çeyrek sonundaki yüzde 5,1'lik artışın gerisine düştü.

İlk dört ayda sanayi yatırımları yüzde 8,3, altyapı yatırımları yüzde 8,5 artarken inşaat yatırımları yüzde 6,2 azaldı.

Gayrimenkul yatırımlarında geçen yılki yüzde 10'luk daralmanın ilk dört ayda yavaşladığı görülse de sektöründeki finansman problemlerinin etkisinin sürdüğü gözlendi.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, nisan ayı verilerine ilişkin, "uluslararası koşulların karmaşık ve olumsuz olduğunu, iç talebin yeterli seviyeye ulaşamadığını ve ekonomik toparlanmanın içteki itici gücünün zayıf kaldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Fu, genç işsizliğinin istikrara kavuşturulması ve gençlere yönelik istihdamın genişletilmesi için çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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