Bill Gates, 1 milyar dolarını biraya yatırdı

Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin insanlarından biri konumunda. Bu yüzden kendisi sık sık yaptığı yatırımlarla gündeme geliyor. Gates son olarak Heineken Holding'in %3.76 hissesini satın aldı.

Mevcut hisse fiyatına göre bu hisselerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar dolar (tam olarak 883 milyon euro) olduğunu belirtelim. Gates buradan elde edeceği kârın bir kısmını daha önce de yaptığı gibi hayır işlerine harcamayı planlıyor.

"SIKI BİR BİRA İÇİCİSİ DEĞİLİM"

Microsoft'un kurucusu Hollanda'nın en büyük bira üreticisine dev miktarda yatırım yapmış olsa da kendini sıkı bir bira içicisi olarak görmüyor. Birkaç yıl önce Reddit'te yayınlanan bir röportajında "Örneğin, bir beyzbol maçına gittiğimde ortama uymak için light bir bira yudumlayabilirim, daha fazlasını değil" ifadelerini kullanmıştı.

Buna ek olarak Gates ve eski eşinin vakfı kısa süre önce bira içmenin potansiyel sağlık riskleri hakkında bir araştırmaya sponsor oldu. Bill Gates 2007 yılında da bir bira şirketine yatırım yapmıştı. Ancak daha mütevazıydı: sadece 392 milyon dolar.