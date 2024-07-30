Beyrut Uçuşuna Saldırı Engeli: THY, Uçak Seferlerini İptal Etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yaşadığı bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah komutanının hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Ölü ve yaralıların olduğu saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut'a yapacağı seferi de iptal etti.



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