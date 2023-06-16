Berlusconi'nin cenazesi yakıldı

Berlusconi ailesine ait Il Giornale gazetesi, eski başbakanın cenazesinin yakıldığını duyurarak, "Artık Arcore’deki mozolede uyuyacak’’ diye yazdı.

Berlusconi'nin cenazesi yakıldı

İtalya'nın eski başbakanı ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi'nin cenazesi 12 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından krematoryumda yakıldı. 86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi’nin külleri, villasında yaptırdığı mozolede tutulacak.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Silvio Berlusconi’nin esasında naaşının yakılmadan mozoleye gömülmesini istediği ancak daha sonra yasaların özel mülke cenaze gömülmesine izin vermediğini öğrenince yakılma yöntemini seçtiği öne sürüldü.

'BERLUSCONI ARTIK ARCORE'DEKİ MOZOLEDE UYUYACAK'

Milano’da lösemi tedavisi gördüğü hastanede pazartesi günü hayatını kaybeden Silvio Berlusconi için 14 Haziran Çarşamba günü cenaze töreni düzenlenmişti. Devlet töreniyle ve ulusal yas ilanıyla uğurlanan Berlusconi’nin cenazesi 15 Haziran'da Alessandria kentindeki krematoryumda yakıldı. Ailesinin katıldığı yakma işlemin ardından eski liderin külleri, Arcore kasabasındaki ikameti Villa San Martino’ya götürüldü.

İtalya basınına göre, Berlusconi’nin külleri, villasında özel yaptırdığı mozoleye konulacak. Aileye ait Il Giornale gazetesi bugünkü haberinde, ‘’Berlusconi artık Arcore’deki mozolede uyuyacak’’ diye yazdı. Gazete, villanın bahçesinde bulunan "Gök kubbe" adlı mozolenin 'biraz Arşimet biraz da firavun Tutankamon esinli' olduğunu belirtti.

Berlusconi, 1974’ten beri yaşadığı villasına 1990’larda mozoleyi ekletmişti. Heykeltıraş Pietro Cascella’nın 3 yılda tamamladığı mozolede yaklaşık 100 ton traverten kullanıldı. Cascella; Auschwitz Toplama Kampı'nda, Tel Aviv’de ve Strasburg’daki heykelleriyle de tanınıyor.

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