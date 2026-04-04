AK Parti'den Çarpıcı Savaş Değerlendirmesi: 'Körfez Diken Üstünde, ABD'nin Güvenlik Şemsiyesi Çöktü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın tv100'de Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

* Birileri sizi bir şekilde savaşa sürükleyebiliyor. ABD örneğinde görüyoruz. Onun gibi bir süper güç İsrail'in ardından savaşa sürüklenebiliyor. ABD Başkanı da muhtemelen kendisi için bu savaşın bir amaç üretmediğinin farkında.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DİKEN ÜSTÜNDE

* Savaş bir kez patikaya girdiğinizde hiç ummadığınız noktalara sizi sürükleyebilir. Savaşın içinde sürüklenmek çok uzak bir ihtimal değildir. Körfez ülkeleri hepsi şu an diken üstünde. Doğrudan doğruya vuruluyorlar. Savaşın doğrudan doğruya tarafı olmamalarına rağmen bu durumdalar.

* Savaşın uzamasından en zararlı çıkacak ülkelerden biri BAE olacaktır. Çünkü BAE enerji kaynaklarından beslenen ve ekonomisini bunun üzerine inşa eden bir ülke. Son 15 yıl içerisinde bu gibi ülkeler bir sektör inşa etmeye başladı. Dünyadaki sıcak parayı bu coğrafyaya çekmeye çalışıyorlar.

* Görülüyor ki Körfez ülkeleri vurulurken ABD'nin koruma şemsiyesi onları korumuyor. Olay sadece Hürmüz olayı değil. Bu ülkeler yeni dünya düzeninde kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları konusunda da psikolojik bir endişe içinde.

'BAŞKA ÜLKELERE GÜVENİYOR OLSAYDIK...'

* Türkiye'yi bu savaşın dışında tutacak olan kendi kaynaklarına dayanabiliyor olma durumudur. Biz de başka ülkelere güveniyor olsaydık hiçbirimiz şuan güvende hissetmezdik. Örneğin bakalım Suriye'ye. Orada bir terör devleti vardı ve buna müsaade etmeyeceğimizi gösterdik. Azerbaycan'da yaşananlar keza ve daha birçok şey. Türkiye 2 şeyi çok doğru yaptı. Önce sahada çözdü sorunu ardından masada çözdü.

* Yıllar önce Türkiye muhalif partilerin bize söylediği gibi dengeli bir siyaset izlemek yerine doğrudan doğruya bir taraf tutsaydık mesela Ukrayna-Rusya savaşında bugün Zelenskiy'le Putin'le bu görüşmeleri yapmak kolay olmazdı. En kolay şeydir bir başka ülkeye rest çekmek, sırtını dönüp gitmek. Biz bunu yapmadık ve Türkiye'nin kendine has bir dış politikası olduğunun her zaman altını çizdik.

'COĞRAFYADAKİ EN GÜVENLİ ÜLKE TÜRKİYE'DİR'

* Türkiye böylesine bir dengeli siyasete sahipken Türkiye'nin kolay kolay savaşın bir parçası olabilme ihtimali yok. Elbette ki her yere sıçrama ihtimali olduğu gibi savaşın bir risk vardır ama Türkiye'nin siyasi iktidarının şu anda meseleye bakışı nedeniyle en güvenli ülkedir. Coğrafyadaki en güvenli ülke Türkiye'dir.

* Baktığımızda tüm dünyanın petrolünün 5'te 1'i bu bölgeden çıkıyor. Dolayısıyla buradaki bir krizin ekonomik açıdan bize bir yansıması olacaktır. Türkiye buna karşı da önlemlerini alıyor ve ekonomik yansımalarını en aza indirme gayreti içerisinde.

ABD İRAN'DA KARA OPERASYONU YAPAR MI?

* Hürmüz'ün kapanması konusunu da iyi anlamak gerekiyor. O sahil şeridi tamamen İran'ın. Buradan geçecek olan gemiler vurulmaktan korkuyor. Buradan geçişin tekrar sağlanması için İran'ın yeniden bu güvenliği sağlaması gerekir. Ya da ABD'nin buraya bir asker çıkarma operasyonu gerçekleştirmesi gerekir. Tabi ABD'nin bunu yapması korkunç bir çılgınlık olur.

* İran'ın anlaşmasını gerektirecek bir şey şu an kalmadı. İran'ın anlaşmaya varabilmesi için ya liderlerinin öldürülmemesi gerekiyordu. Ya da liderlerini öldürüyorsanız bütün sistemi çökertmeniz gerekiyordu, bunu da yapamadılar.

VİETNAM ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

* Vietnam örneğine bakalım. ABD baştan aşağı Vietnam'ı bombaladı havadan ama ülkeyi teslim alamadı. İran'a da bakalım. Burada da İran zayıf tarafın direnmekten gelen avantajını yaşıyor. ABD İran'da son 1 ayda 15 bin hedef vurdu ama havadan vurmakla bu iş olmuyor!

'MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE OLSAYDI LİDERLERİ SAĞ OLABİLİRDİ'

* Devlet başkanları çılgınlık yapmakta serbesttir bedelini ödemek kaydıyla. Mesela İran savaştan önce o müzakereleri Umman'a götürmek yerine Türkiye'de yapsaydı o liderlik bugün sağ olabilirdi.

* İran'da daha savaşın ilk gününde 150 çocuk yaşamını yitirdi. Bu kadar büyük bir hasar almadan bu konuyu çözmek gerekirdi ancak savaşa sürüklendi maalesef... İsrail bölgede her şeyi bilerek yapıyor ve savaşa sürüklemek istiyor, bu çok açık.

İSRAİL TEHLİKESİ

* Bölgemizde bir İsrail gerçeği var. Herkesle saldırmaya hazır, ABD'yi peşinden rahatça sürükleyen bir aktör bu. Bugün Türkiye'nin sürekli güçleniyor olması, diplomatik olarak birçok konunun merkezinde olması bizim gördüğümüz kadar rakip ve düşmanlarımızın da gördüğü bir gerçek. Sizin her başarınız onların düşmanlık etmeleri için gerekçe sunuyor. Kıbrıs başta olmak üzere nerede çekişmeli meseleler varsa birilerinin yaralara tuz basması için elinden geleni yapacağını bilerek hareket etmek gerekiyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın son 10-15 yıldaki krizlerdeki tavrına baktığımızda içinizi rahatlatan bir durum oluşuyor.

* Marifet iltifata tabiidir. Türkiye bugünlere çok büyük bir hazırlık yaptı. Muhalefet partileri, Ukrayna, Karabağ, Libya konusunda çeşitli anlamsız fanteziler üretirken biz adım adım bu alanları inşa ettik. Bugün Türkiye tüm coğrafyada çatışmalar devam ederken bir huzur adası olma özelliği taşıyor. Özgür Özel'in dediği gibi belki balıkları rahatsız etmeye devam edeceğiz ama huzur üretmeye devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan onların da güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışıyor.

