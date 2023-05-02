ABD'de 40 aracın karıştığı kaza: 6 kişi öldü

ABD’nin Illinois eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son Güncelleme:
ABD'de 40 aracın karıştığı kaza: 6 kişi öldü

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Interstate 55 otoyolunda dün etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’tan fazla aracın karıştığı zincirleme kazanın bilançosu belli oldu.

Illinois Eyalet Polisi Ryan Starrick yaptığı açıklamada, görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği otoyoldaki kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaşları 2 ila 80 arasında değişen 37 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Kazaya 40 ila 60 otomobil ve kamyonların karıştığını, kamyonlardan 2’sinin alev aldığını aktaran Starrick, “Kaza, çiftlik alanlarındaki kumları savuran ve görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli rüzgardan kaynaklanıyor. Bu alışılmadık bir durum değil. Daha önce de Illinois eyaletinin farlı yerlerinde olmuştu" diye konuştu.

Kazanın ardından otoyol her iki yönde de trafiğe kapatılmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Dışişleri: Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı Dışişleri: Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
Morgan Stanley 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Morgan Stanley 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak
ÇOK OKUNANLAR
Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir? Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir?
9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor! 9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak' İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak'
MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir' MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası