ABD'den, İsrail'in Katlettiği Türk Aktivist Ayşenur İçin Çağrı: Bağımsız Soruşturma Başlatılsın

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Ayanna Pressley ve Chuy Garcia ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundular.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir protestoda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Ayanna Pressley Eygi’nin ölümüne ilişkin açıklamasında, “Ayşenur Ezgi Eygi bugün hayatta olmalıydı. Bunun yerine, İsrail'in Batı Şeria'yı yasadışı işgaline karşı protesto ederken IDF tarafından kafasından vurularak öldürüldü. O bir Amerikan vatandaşıydı. Hesap verebilirlik ve kapsamlı, bağımsız bir soruşturma olmalı” ifadelerini kullandı. Chuy Garcia ise, “Batı Şeria'daki yasadışı İsrail işgalini protesto eden Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyor ve ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısını destekliyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail güçleri, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı protestoya gerçek mermi ile karşılık vermişti. Saldırıda, ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Başından vurulan Ayşenur Ezgi hayatını kaybetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "İsrail makamları ve onları destekleyenler uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA