ABD'de Bir İlk! Açık Kimlikli Trans Üye Temsilciler Meclisi'nde

ABD seçimlerini Trump'ın kazanması sonrası Temsilciler Meclisi üyelerinin kim olduğu da belli olmaya başladı. Delaware Eyalet Senatörü Sarah McBride, Temsilciler Meclisi'ndeki ilk açık kimlikli trans oldu.

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ABD'de Bir İlk! Açık Kimlikli Trans Üye Temsilciler Meclisi'nde

Tüm dünyanın izlediği ABD seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı. ABD'nin Delaware Eyalet Senatörü Sarah McBride, ABD Temsilciler Meclisi'nde açık kimlikli ilk trans üye oldu. 34 yaşındaki McBride, daha önce de 2020'de, bir eyalet senatosuna seçilen ilk trans üye olmuştu. 2024 ABD seçimlerinde ise McBride, Delaware'in Temsilciler Meclisi üyeliğini yüzde 57,7 oranında ezici bir zaferle kazanarak yine ilklerden birine imza attı.

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McBride, sağlık hizmetlerine erişim, ekonomik güvensizliğin ortadan kaldırılması ve evrensel çocuk bakımına odaklanan bir platformda kampanya yürüten Demokrat Lisa Blunt Rochester'ın yerini alacak. McBride, seçim sonrasında paylaştığı X gönderisinde şunları söyledi: “Teşekkürler Delaware! Oylarınız ve değerleriniz sayesinde bir sonraki Kongre üyeniz olmaktan gurur duyuyorum.”

LGBTQ+ savunuculuk grubu GLAAD'ın CEO'su Sarah Kate Ellis, McBride'ın meclise girmesinin sadece trans toplumu için değil tüm ülke için çığır açıcı bir gelişme olduğunu söyledi.

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Kaynak: T24

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