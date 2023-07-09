ABD: IŞİD lideri öldürüldü

ABD, IŞİD liderlerinden Usame el Muhacir’in Suriye’nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

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ABD: IŞİD lideri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), internet sitesinden yaptığı açıklamada, IŞİD liderlerinden Usame El Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı. 

Yapılan açıklamaya göre El Muhacir, 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava operasyonunda öldürüldü.

Hava operasyonunun 7 Temmuz sabahında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın Rus uçakları tarafından yaklaşık iki saat taciz edildiği ifade edildi.

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