ABD: IŞİD lideri öldürüldü
ABD, IŞİD liderlerinden Usame el Muhacir’in Suriye’nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), internet sitesinden yaptığı açıklamada, IŞİD liderlerinden Usame El Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre El Muhacir, 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava operasyonunda öldürüldü.
Hava operasyonunun 7 Temmuz sabahında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın Rus uçakları tarafından yaklaşık iki saat taciz edildiği ifade edildi.
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