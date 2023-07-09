California'da uçak kazası: 6 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir uçak, tarlaya düştükten sonra 6 kişi hayatını kaybetti. 

California'da uçak kazası: 6 ölü

Olaya müdahale için yetkililer olay yerine geldiğinde uçağın çevredeki vejetasyonun bir bölümüyle birlikte alev almış olduğunu belirtti. Uçak, Murrieta kentindeki havalimanın yakınlarına düştü.

KTLA'nın aktardığına göre kaza yapan uçak, tarlaya düşmeden önceden Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan havalanmıştı. Federal Havacılık Yönetimi'ne göre kaza yapan uçak, bir Cessna C550'ydi. 

Riverside İtfaiyesi, cumartesi sabah 4.15 sularında kaza yerine gittiklerinde uçaktaki 6 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada ölenlerin kimlikleri açıklanmadı. 

FlightAware'de paylaşılan radar verileri, cumartesi günü Las Vegas'tan Fransız Vadisi'ne uçan sadece bir özel jet gösteriyor. O uçağın alçalmadan önce tarlanın üzerinden daireler çizdiği görülüyor. 

İtfaiye, uçağın düştükten sonra alev aldığını ve bir akke alanı tutuşturduğunu bildirdi. 

Aviation News Talk podcastini hazırlayan uçuş eğitmeni Max Trescott, verilerin kaza saatlerinde uçağın görüş alanının çok azaldığını ve bunun kazada rol oynamış olabileceğini söyledi. 

Los Angeles Times'a konuşan Trescott, "İki iniş girişimi hazırlıklarında da hava kötüleşti" dedi. 

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