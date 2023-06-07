Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa ifade verdi

Yaklaşık 3 saat savcılıkta ifade veren Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, basın mensuplarına açıklama yapmadan yoğun güvenlik önlemleri altında binadan ayrıldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Boluarte'nin Avukatı Joseph Campos, ifade öncesi gazetecilere açıklamasında, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin susma hakkını kullanmayacağını ve gerçeklerin bir an önce aydınlatılması için savcılığın tüm sorularını yanıtlayacağını bildirdi.

Başbakan Alberto Otarola da Boluarte'nin suçlamalar karşısında sessiz kalmayacağını ve her şeyin açıklığa kavuşturulması için gerekeni yapacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlerde, soruşturmalar kapsamında eski Başbakan Pedro Angulo, eski İçişleri Bakanlarından Victor Rojas, Cesar Cervantes ve Savunma Bakanı Jorge Chavez'in de ifadesinin sırasıyla alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan savcılık, orantısız güç kullanımında rolü olduğu iddiasıyla 31 Mayıs'ta Boluarte'nin ifadesinin alınmasına karar vermişti.

77 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkedeki farklı kaynaklara göre, haftalarca süren eylemlerde 77 kişi yaşamını yitirdi. Savcılık, protestolarda yaşanılan ölümlerle ilgili 10 Ocak'ta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde 50 kişinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep etmişti.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Kaynak: AA