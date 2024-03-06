Uyarılara rağmen 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdı

Almanya’da 62 yaşındaki bir kişi doktorların “yapmaması” yönündeki uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı.

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer alan makalede, aşıların 29 ay aralıklarla satın alındığı ve yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Erlangen-Nuremberg Üniversitesi araştırmacıları, adı açıklanmayan Alman adamın herhangi bir semptom yaşamadığını açıkladı. Yaşlı erkeğin kendisinde herhangi bir korona virüs belirtisi olmamasına rağmen defalarca kez aşı olmak istediği kaydedildi.

Üniversitenin mikrobiyoloji bölümünde görevli Doktor Kilian Schober, vakayı dergide yayınlanan makale ile öğrendiklerini söyleyerek, “Daha sonra kendisi ile iletişime geçtik ve kendisini bazı testler için Erlangen’e davet ettik. Kendisi de çok ilgi gösterdi” dedi.

Yaşlı erkek kan ve tükürük örnekleri alınırken, daha önce alınan donmuş kan örnekleri de incelendi. Schober, “Biz bu incelemeleri yaparken yeniden korona aşısı olmak istedi. Daha sonra bu numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya nasıl tepki verdiğini kesin olarak belirlemek için kullanma fırsatımız oldu” dedi.

Kaynak: İHA