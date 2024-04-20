2 kız çocuğuyla otelde buluşmaya çalıştı! ABD polisi tarafından öldürüldü

ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişi, otel odasının önünde polisle girdiği silahlı çatışmada öldü.

2 kız çocuğuyla otelde buluşmaya çalıştı! ABD polisi tarafından öldürüldü

ABD'nin Washington eyaleti Seattle polisi tarafından paylaşılan olay videosunda, ismi verilmeyen şüphelinin bir otel binasında 7 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğunun kaldığını düşündüğü odanın önünde polisle arbede yaşadığı görülüyor.

Zanlıya müdahale eden polis memurunun vücut kamerasından elde edilen görüntülerde, çocuklarla buluşmayı bekleyen şüphelinin karşısında polisi bulunca tabanca çıkardığı ve bunun üzerine 3 polis memuru tarafından defalarca ateş edilerek vurulduğu anlar yer alıyor.

ABD medyasında çıkan haberlerde de internetten tanıştığı kız çocuklarıyla buluşacağını düşünen zanlının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, suçunun henüz netleşmediği ve niyetinin tam olarak bilinmediği gerekçesiyle şüphelinin öldürülmesi yerine tutuklanıp yargılanması gerektiğini savunanlar oldu.

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ABD'de polis memurları hayatlarının tehlikede olduğunu hissettiklerinde tepki vermek üzere eğitiliyor ve böyle bir durumda Amerikan yasaları polislere ölümcül güç kullanma hakkı veriyor.

Kaynak: AA

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