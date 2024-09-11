Gönüllüler 50 Torba Çöp Topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin “Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi” kapsamında Yunusemre ilçesindeki Çiftlik Park’ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Holding’in iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Vestel gönüllülerinin katılımıyla 40 gönüllü 50 torba çöp topladı.

Gönüllüler 50 Torba Çöp Topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi” kapsamında Yunusemre ilçesindeki Çiftlik Park’ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Holding’in iş birliğiyle ve Vestel gönüllülerinin katılımıyla çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Yunusemre ilçesi Çiftlik Park’ta çevre kirliliğine dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 40 gönüllü, 50 torba çöp topladı. Çöpler, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVRE BİLİNCİ ÇAĞRISI

Büyükşehir ekipleri, vatandaşları çevre temizliğine duyarlı olmaya davet etti. Çevrenin temizliğinin korunması için park ve yol kenarlarına konulan çöp kutularının önemi vurgulanırken, çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğinin altı çizildi.



Kaynak: ANKA

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