Tesla'da 'güvenlik açığı' krizi: 125 bin aracını geri çağırıyor

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemindeki bir arıza nedeniyle 125 bin 227 aracını geri çağırıyor.

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Tesla'da 'güvenlik açığı' krizi: 125 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemindeki bir arıza nedeniyle 125 bin 227 aracını geri çağırıyor. Geri çağırma, 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y modellerini kapsıyor.

Açıklamada, toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle çağrılacağı bildirildi.

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeyebileceği belirtilen açıklamada, bu nedenle söz konusu araçların federal güvenlik koşullarına uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma riskinin artacağı belirtildi.

Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı anlatılan açıklamada, bunun dağıtımına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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