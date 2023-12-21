San Francisco merkezli Türk yüksek teknoloji şirketi, “Yılın Girişimcisi Ödülü”nü aldı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ve yatırımlarda önemli roller üstlenen şirketleri teşvik etmek üzere AmCham tarafından ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl 5. kez düzenlenen “I AmChamPion Ödülleri” sahiplerini buldu. Yılın girişimcisi ödülü, takip, güvenlik ve yeni nesil ağ altyapısı ürünleri sunan 5. nesil IoT yüksek teknoloji çözümleri sunan Mimiq Teknoloji A.Ş.’nin oldu.

14 Aralık tarihinde İstanbul’da, Türkiye-ABD İş Zirvesi sonrası düzenlenen törende ödülü Mimiq Partnerleri Ekrem Özcan, Serdar Serttop, Cem Gençtürk ve Burak Yalçınkaya aldı. Törende konuşan Ekrem Özcan: “Merkezi San Fransisco’da bulunan, Türkiye’de ise İstanbul, Yeşilköy’deki serbest bölgede faaliyet gösteren bir girişimiz. 2022 ciromuz 18 milyon dolar. Son iki yılda 30 milyon dolar ticaret hacmi oluşturduk. Mimiq olarak, çeşitli yüksek teknolojik yenilikler, Ar-Ge çalışmaları, bileşen tedariki, küresel pazar genişletme, hukuki ve finansal altyapı geliştirme ve daha pek çok alanda Amerikalı ve Avrupalı şirketlerle işbirliği yapıyoruz” dedi.

Yeni ağ teknolojilerinden LoRaWAN özelinde dünyadaki sayılı öncü şirketten biri olduklarının altını çizen Ekrem Özcan. “Küresel çapta, ağa bağlı cihazların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan 30 binden fazla gateway’e sahibiz. Şimdi de 2 IoT ürünümüzle daha pazardayız. Özellikle tedarik zinciri ve lojistik sektöründe sim kartsız takip cihazımız Mimiq Track oldukça ilgi görüyor. Konteynerden soğuk zincir ve değerli eşya takibine ve personel yönetimine kadar, kredi kartı boyutundaki cihazımızla ülkeler arasındaki sınırları kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye ve Amerika’daki yetkililere teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın serbest bölgelerle teknokentler için hayata geçirdiği teşviklerinden faydalandıklarını söyleyen Ekrem Özcan, “MimiQ Teknoloji olarak, bu önemli desteklerle yüksek teknoloji geliştirip dünya çapında yaygınlaştırabiliyoruz. Bu açıdan teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

ABD’de de serbest, hızlı, güvenilir ticaret altyapısı sağlayan, teknoloji gelişiminde açık paylaşım ortamı sunan ve ekosistemi geliştirmeye devam eden yetkililere kurumu adına teşekkürlerini sunan Mimiq Partneri Ekrem Özcan, "Ayrıca bugüne kadarki desteklerinden dolayı KOSGEB Başkanımız Serdar İbrahimcioğlu’na, TOSB İnovasyon Merkezine ve TOSB Yönetim Kurulu Üyelerimize, Orhan Göksal ve Kenan Çolpan’a özel teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye ekledi.