Pokemon'a Benzerliğiyle Dikkat Çekiyordu: Nintendo, Palworld'ün Geliştiricisi Pocketpair'a Dava Açtı

Pocketpair tarafından geliştirilen ve Pokemon'a benzerliğiyle dikkat çeken oyun Palworld, 2024 yılına damgasını vurmuştu. Nintendo'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Palworld adlı oyunun 'birden fazla patent hakkını ihlal ettiği' gerekçesiyle Pocketpair'a dava açıldığı aktarıldı.

NINTENDO 'GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK' DEMİŞTİ

Nintendo daha önce, Palworld'ün yayımlandığı ve kısa sürede 25 milyon oyuncuya ulaştığı ocak ayında, telif haklarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini ve ihlal saptandığı halde gerekli adımların atılacağını açıklamıştı.

PALWORLD REKOR KIRMIŞTI

Yayınlanmasının ardından sadece sekiz saat içerisinde bir milyon kopya satan Palworld; PUBG, Dota 2, Counter-Strike 2 gibi oyunları arkasında bırakarak en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırmıştı.

Kaynak: AA