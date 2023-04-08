NASA'dan yeni keşif: Görünmez canavar!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), galaksiler arası uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu.

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NASA'dan yeni keşif: Görünmez canavar!

NASA tarafından yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu'nun galaksiler arası uzayda çok hızlı hareket eden ve 'görünmez bir canavar' olarak nitelendirilen bir kara delik keşfettiği bildirildi.

Tesadüfen keşfedilen kara deliğin Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidebilecek kadar hızlı bir şekilde ilerlediği ifade edildi. Kara deliğin 20 milyon güneş ağırlığına denk gelecek şekilde süper kütleli olduğu vurgulandı. Ayrıca ardında daha önce hiç görülmemiş bir şekilde 200 bin ışıkyılı uzunluğunda Samanyolu galaksisinin iki katı çapında yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir "iz" bıraktığı aktarıldı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ"

Kara deliğin “muhtemelen 3 büyük kara delik arasındaki nadir, tuhaf bir galaktik bilardo oyununun sonucu” olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Kara deliğin önündeki yıldızları yutmaya zaman ayıramayacak kadar hızlı ilerlediği, bunları önüne katarak dar bir koridor boyunca yeni yıldız oluşumlarına yol açtığı ifade edilirken, daha önce hiç böyle bir şey görülmediğine dikkat çekildi.

"BİR GEMİMİN ARKASINDA BIRAKTIĞI İZ GİBİ"

Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, "Kara deliğin arkasındaki yıldız oluşumuna bakıyoruz. Gördüğümüz şey, sonrası bir geminin arkasında bıraktığı iz gibi kara deliğin arkasındaki izi görüyoruz” dedi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU"

Dokkum, "Bu, tesadüfen bulduğumuz bir şey. Hubble görüntülerinde yakındaki bir cüce galakside yıldız kümelerini tarıyordum ve sonra küçük bir çizgi olduğunu fark ettim. Bunun kamera dedektörüne çarpan kozmik ışın olduğunu düşündüm. Kozmik ışınları ortadan kaldırdığımızda (kara deliğin) hala orada olduğunu fark ettik. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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