En çok tercih edilen laptop markası belli oldu

ABD'nin en çok tercih edilen dizüstü bilgisayar (laptop) markası HP oldu.

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En çok tercih edilen laptop markası belli oldu

2024 yılında ABD'deki en popüler dizüstü bilgisayar markaları belli oldu. Buna göre HP listenin birincisi olurken, Apple ise ikinci sırada yer alıyor. En çok tercih edilen üçüncü marka ise Dell oldu.

Pazar ve tüketici verilerini araştırma şirketi Statista'nın anketine göre en çok tercih edilen laptop markaları belli oldu.

Amerika'da yaşayan 18-64 yaş arası kişilere "Evinizdeki dizüstü bilgisayarlar hangi marka?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle oldu:

HP: %32

Apple: %28

Dell: %24

Acer: %14

Lenovo: %12

Samsung: %12

Microsoft: %10

ASUS: %9

Toshiba: %5

Alienware: %4

DigitalStorm: %2

Falcon Northwest: %2

Huawei: %2

MSI: %2

Vaio: %1

Diğer: %6

Bilmiyorum: %2

Kaynak: Gerçek Gündem

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