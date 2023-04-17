Elon Musk, 'aklımı başımdan aldı' diyerek açıkladı: 'Devlet bütün özel mesajları görüyor'

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) devletinin bütün özel mesajları gördüğünü iddia etti. Fox televizyon haber kanalına konuşan Musk'ın ABD devletinin bireylerin veri tabanlarına ulaşabildiğini ileri sürmesi veri ve kişisel bilgilerin güvenliği hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ELON MUSK: AKLIMI BAŞIMDAN ALDI

Fox News kanalında Tucker Carlson'un konuğu olan Musk, şirketi satın alana kadar bu gerçeğin farkında olmadığını belirterek, devlet kurumlarının sosyal medyayı izlemedeki yetkinliği konusunda “şaşkınlığa” uğradığı görüşünü dile getirdi.

Musk, “Devlet kurumlarının Twitter’da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişim derecesi aklımı başımdan aldı” diye konuştu. Yapay zekadaki gelişmelerle ilgili endişelerini yineleyen Musk, bu teknolojinin medeniyeti tahrip etme potansiyeli olduğunu da savundu.

MUSK: İNTERNETİN ÇOK KARANLIK BİR TARAFI VAR

Musk, “Yapay zeka, yanlış yönetilen bir uçak tasarımından ya da kötü araba üretiminden çok daha tehlikeli. Hatta medeniyeti yok etme potansiyeline de sahip” diyerek endişesini dile getirdi.

Yapay zeka ile ilgili endişelerin ‘abartılı' olmadığı uyarısında bulunan Musk, “İnternetin çok karanlık bir tarafı var ve bunu dikkate almak gerekiyor.” dedi.