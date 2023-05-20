Canon'un telefon piyasasına gireceği iddia edildi

Akıllı telefon pazarı günden güne büyümeye devam ediyor. Özellikle kameralar konusunda firmalar birbirleri ile yarışıyor. Son zamanlarda Leica, Zeiss ve Hasselblad gibi kamera üreticileri akıllı telefon firmalarıyla birlikte yeni telefon kameralarını tanıttılar. Şimdi ise bu pazara Japonya merkezli bir şirket olan Canon’da dahil oluyor.

Wcctfech’in haberine göre, Canon bu yıl içerisinde bir akıllı telefon markası ile iş birliği yapacak. Bu iş birliği kapsamında Canon, ilk modelini de yine bu yıl içerisinde çıkartacak. Canon’un birlikte çalışacağı firmalar arasında Xiaomi, Vivo, Oppo ve OnePlus olmayacak.

Çünkü bu firmalar Leica, Zeiss ve Hasselblad ile ortaklık kurdu. Tahminlere göre son zamanlarda kullanıcılar arasında popüler olan İngiltere merkezli Nothing markası Canon ile iş birliği kurabilir.