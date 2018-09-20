Köy Enstitüleri ruhu Karşıyaka’da yaşıyor

Bu sezon yaklaşık 1500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği vereceklerini söyleyen Başkan Akpınar, “Ülkemizin en önemli eğitim devriminin ışığında, aydınlık nesiller yetiştiriyoruz” dedi.

HER SINIF, BİR ENSTİTÜ



Karşıyaka Belediyesi, Köy Enstitüleri ruhunu İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi’nde yaşatıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Köy Enstitülerinin kurucularından Tonguç’un adını merkeze veren belediye, sınıflarda da anlamlı düzenlemeler yaptı. Merkezdeki 21 sınıfa Kızılçullu, Akçadağ ve Pamukpınar gibi, farklı illerde kurulmuş Köy Enstitülerinin isimleri verildi. Ayrıca 4 sınıfta da enstitülerin kurucuları ve bu eğitim ocaklarında öğretmenlik yapmış Aşık Veysel gibi aydınların adı ölümsüzleştirildi.

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI



Her sınıf kapısında da adını taşıdığı enstitü ile ilgili bilgiler, fotoğraflar ve eğitim sisteminin felsefesine dair sözlerden oluşan özel tasarımlarla, Köy Enstitüleri ruhu canlandırıldı. Merkez bu hafta itibariyle 2018-2019 eğitim sezonunu açarken, yapılan düzenlemeler öğrenci ve veliler tarafından da ilgiyle karşılandı. Karşıyaka Belediyesi, daha önce de Bostanlı’da Hasan Ali Yücel Anıtı’nı ve İnönü Mahallesi’nde Köy Enstitüleri Parkı’nı açmıştı.

“KAPILARIMIZI AYDINLIĞA AÇTIK”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Her biri memleketin umut ışığı olan Köy Enstitülerini, Gençlik Eğitim Merkezimizin idealleriyle buluşturduk. Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte, bir kez daha kapılarımızı umuda, aydınlığa ve çağdaşlığa açtık. Bu sınıflarda, her biri Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ruhu taşıyan nice gençlerimizin yetişeceğini biliyorum. Yeni eğitim yılı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.