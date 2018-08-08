Bornova’da çocuk güvenliği için örnek uygulama

Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda başlatılan ve ilk aşamada 5 parka yerleştirilen kameralı güvenlik sistemi ilçe geneline yayılacak.

Çocuklar için yaptığı çalışmalarla örnek olan Bornova Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların güvenliği için de parklara kamera sistemi yerleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlatılan uygulama ile çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynaması amaçlanırken, aynı zamanda parktaki oyuncakların ve çevrenin korunması da sağlanıyor. İlk etapta 5 parkta başlatılan uygulama ilçe geneline yayılacak. Bornova Belediyesi 2018 yılı içinde ilçede bulunan 11 parka daha güvenlik kamerası takmayı planlıyor.

5 parkta uygulama başladı

Uygulama ilk olarak özellikle vatandaşların yoğun olarak talepte bulunduğu Çamdibi Atatürk Parkı, Çamdibi Çınar Park, Büyükpark, Çamdibi Rafetpaşa Mahallesi 5054/1 Sokak Parkı ve Koşukavak Mahallesi Şehit Piyade Sunay Civan Parkı’nda başlatıldı. Parklardaki çocuk oyun alanları FullHD özellikli 24 kamera ile 7 gün 24 saat izlenip kayıt altına alınıyor.

Çocukların güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Parklarımızın daha güvenli alanlar olması için çalışıyoruz. Güvenlik kamerası sistemini de çocuklarımızı korumak için bir önlem olarak parklarımıza kurmaya başladık. Bu sisteme sahip parklarımızın sayısını arttıracağız” dedi.