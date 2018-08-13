Süs havuzuna batırmıştı... O bebekle ilgili yeni gelişme

DHA - Olay, geçen Perşembe günü Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Süs havuzuna giren Hatun P., kucağındaki bebeği suya batırıp çıkarmaya başladı.

Park görevlisi Eşref Atalay ve vatandaşların müdahale edip bebeği elinden aldığı Hatun P., bipolar bozukluğu teşhisi konularak, Adana Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi gönderildi. Erkek bebeğin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince hastaneden alınan bebek, Çocuk Evleri Sitesi'ne götürülerek devlet korumasına alındı. Bebeğin babasının ise halen bulunamadığı ve araştırıldığı belirtildi.