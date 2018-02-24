‘Soca Dance’ ahlaka aykırı bulundu

RTÜK, “Erotik" olarak nitelendirdiği 3 dakikalık klibin örf ve adetlerimize uymadığını da savundu ve "Cinselliği çağrıştırıcı olduğu düşünülen bazı dans figürleri var" diyerek kanala 14 bin 908 lira ceza verdi.

“Her ülkenin kendine has değerleri, değer yargıları ve kültürel yapıları vardır” diyen RTÜK uzmanları, klip hakkında hazırladıkları raporda ‘' Yapılan araştırmada, 7-12 yaş arası çocukların içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle cinselliği çağrıştırıcı öğeler içeren görüntüleri izlemelerinin sakıncalı olduğu'' savunuldu.

“DANSTA CİNSEL İSTİSMAR DOĞMAZ”

TV kanalına, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” ilkesinin ihlali gerekçesiyle 14 bin 908 lira ceza kesildi. Karara, CHP'li üyeler İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen “Dansta cinsel istismar doğmaz” diyerek şerh koydular.(sözcü)