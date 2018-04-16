Maç dönüşü tecavüz!

Olay üzerine polis ordusu son durakta tüm yolcuları birer birer kimlik kontrolünden geçirdi ve fotoğrafını çekti. Trendeki bir kişinin, çektiği fotoğraftan şüpheli tespit edildi.

Almanya’da Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach maçı sonrası taraftarları taşıyan trende bir kadına tecavüz edildi. Olay Bayern Münih ile oynadıkları karşılaşmadan 5-1’lik yenilgiyle dönen Borussia Mönchengladbach taraftarları için özel sefer yapan trende meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre tren gece saat 10 civarında Münih tren garından hareket etti.

TUVALETTE SALDIRDI

Taraftarlardan 19 yaşındaki genç kadın, 30 yaşında bir kişiyle vagonda sohbet ediyordu. 30 yaşındaki adam, kadını iterek tuvalete götürüp tecavüz etti. Genç kızın trenden anne babasını telefonla arayıp tecavüze uğradığını bildirmesi üzerine anne baba hemen polise ihbarda bulundu. Tecavüz olayı gece saat 01:00’da Baden Württemberg eyalet sınırları içinde yaşandı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine polis hemen ilk durak olan Flörsheim’da kızı trende karşıladı ve genç kızdan tecavüzcüsü hakkında bilgi aldı. Polis Mainz, Koblenz ve Bonn istasyonlarında trenden inen yolcuları tek tek kimlik kontolünden geçirdi ve fotoğraflarını çekti. Tren sabah saat 7.50 civarında son durak olan Mönchengladbach’a geldiğinde, polis ekipleri treni bekliyordu.

559 YOLCU KONTROL EDİLDİ

Trende 190 tehlikeli görülen taraftar vardı. Polis, trenden inen 559 yolcunun tek tek kimliğini tespit etti ve fotğrafını çekti. Kontrol sırasında bir tanık polise giderek, kızla konuşan bir adamın cep telefonuyla çektiği fotoğrafını gösterdi. Polis fotoğraftan şüpheliyi tespit etti. 30 yaşındaki şüphelinin çeşitli suçlardan polis tarafından bilinen biri olduğu ve Polonya vatandaşlığı da bulunduğu belirtildi. Polis şüpheliyi yakalamak için arama başlattı.