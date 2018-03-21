Barcelona'dan Cengiz Ünder bombası!

Tutumlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan öncesinde Barcelona kesin olarak İlkay ile anlaşmıştı. Fakat burada Arda Turan'ı ısrarla isteyen Luis Enrique oldu. Hatta ben Barcelona başkanı ile konuştum. Arda Turan için bakıyoruz halen Başakşehir takımında da oynayamadı."

"İlkay mesela halen Premier Lig'de çok iyi bir oyuncu. Biz bir Türk'e bir Türk'ü tercih ettik ama yanlış bir tercih yaptık.

"BİR TÜRK DAHA GELEBİLİR"

Barcelona Başkana 'dikkat et bak bir Türk daha gelebilir' dedim. 'Evet, Cengiz Ünder gelebilir' dedi. '80 milyon Euro civarında bedeli var' denildi başkan 'oynayacaksa 100 milyon Euro da veririz' dedi.

"ÜLKEMİZİN GURURU CENGİZ ÜNDER"

"Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz yada onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu. Manchester City takımına gidiyordu ben Göksel bey ile görüştüm. Göksel bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar. Real Madrid takımında görev yapan eski oyuncular ile kontak halindeyim. Cengiz artık tanınan bir oyuncu. Ülkemizin gururu Cengiz Ünder şu an."

(Spor Arena)