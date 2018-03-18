Beşiktaş'a Başakşehir sürprizi!

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1 - 0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 28'inci dakikada Elia kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM CEZALI

Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Medel ve Adriano, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu, ligin 27'nci haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

CENK TOSUN TRİBÜNDE

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun da, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etti. Milli Takım kampı için Türkiye'ye gelen Tosun, direkt stadyuma gelerek mücadelenin ikinci yarısına yetişti.