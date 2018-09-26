Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde taraftara ceza yağdı

Derbide 41'i Fenerbahçe, 33'ü Beşiktaş taraftarı olmak üzere toplam 74 kişi hakkında işlem yapıldı.

DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Fenerbahçe-Beşiktaş takımları arasında Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi maçla ilgili yapılan çalışmalarda 41'i Fenerbahçe, 33'ü Beşiktaş taraftarı toplam 74 kişi hakkında işlem yapıldı.

45 KİŞİYE 'USULÜZ GİRİŞ' , 29 KİŞİYE 'SPORDA ŞİDDET'TEN İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri, stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyen 45 kişiye 'Spor alanlarına seyirci girişini sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üretmek ve kabul etmek' suçundan, 29 şüpheliye 'Sporda şiddet' suçundan işlem yaptı.

74 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ

İki takım taraftarı olan 74 şüpheliye 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna' muhalefetten işlem yapılarak şüpheliler tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği öğrenildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alınma anları polis kameraları tarafından görüntülendi.