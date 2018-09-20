Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarının yayıncısı belli oldu

Fenerbahçe ve Akhisarspor'un maçları TSİ 19.55'te, Beşiktaş'ın maçı ise TSİ 22.00'da başlayacak

Spor Toto Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Fenerbahçe ve Akhisarspor'un maçları TSİ 19.55'te başlayacak. Beşiktaş ise TSİ 22.00'da Sarpsborg'u konuk edecek. Avrupa kupası maçları öncesinde mücadelelerin hangi kanalda yayımlanacağı merak konusuydu.

Bu önemli maçların Bein Sports platformunda yayımlanacağı kesinleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları Bein Sports Haber kanalında şifresiz olarak takip edilebilecek.

Bein Sports Haber kanalının frekans bilgileri şöyle:

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Bein Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.