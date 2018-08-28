Fikret Orman'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Fikret Orman, söz konusu programda Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlarken, "Bir taraftar geldi, Metin Korkmaz'dan transfer yapmayın dedi. Ben de sana mı soracağım dedim. Kimi almışız Metin Korkmaz'dan? Orkan Çınar'ı sadece. Adam Orkan Çınar'ın menajeri, başka bir oyuncu almamışız Metin Korkmaz'dan. Menajerler büyük paralar kazanıyorlar, aldıkları paraları da basına dağıtıyorlar haber yapıyorlar. Mitrovic'i aldık, bu sene sattık 4.2'ye aldık, 3.9'a sattık. Biz aldık, biz sattık. Dedikodusunu ben yiyorum" demişti.

Sosyal medya ve medya dünyası Orman'ın bu açıklamasına TSYD ve TGC'nin acil olarak cevap vermesi gerektiğini savundu.

Ayrıca, bu iddianın gerçek olması halinde de akla, "Kim bu gazeteciler" sorusu geldi.