Aziz Yıldırım: Provokasyonu ilk dakikada gördüm

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "İdari menajer Hasan Çetinkaya’yı aradım. Provokasyon olduğunu anlattım ve dikkat etmeleri için uyardım. 3 Temmuz devam ediyor” dedi.

Şimdi siz deplasmandan 2-2'yle dönmüşsünüz. Kadıköy'de oynuyorsunuz ve rakibinizin en önemli oyuncularından Pepe 30'uncu dakikada oyundan atılmış. Ne yaparsınız? Takımınızı şarkılarla türkülerle destekler ve kupa yolunda finale doğru yol alırsınız. Ancak Kadıköy'de bir grup ‘taraftar' daha ilk dakikalardan itibaren sanki maçın Fenerbahçe aleyhine dönmesi için uğraştı. Peki bunu ilk kim gördü: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım.

ÖNLEM ALINMASI İÇİN UYARDI

Maçın sonunda Aziz Yıldırım'la beraberdik. Öfkeliydi… Çünkü maçın ilk dakikalarından itibaren stat görevlisinden tutun herkesi uyarmaya başladığını söyledi. Yıldırım şunları anlattı:

“Stat görevlisini de idari menajerimiz Hasan Çetinkaya'yı da aradım. Provokasyon olduğunu anlattım ve dikkat etmeleri konusunda herkesi uyardım. Hatta hakem Mete Kalkavan'a hemen haber yolladım. Hasan'la ve ‘Kornerde sahanın ortasına çok erken gitti' uyarımı yaptım. Emniyetten de köşe vuruşlarının yapıldığı yerlerde sıkı önlem alınmasını ve kalkanlarla oraya atılan maddeleri engellemesini istedim.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Peki maçtan sonra kimler aradı Yıldırım'ı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon açtığını ve kulübün, olaylarla ilgili emniyetle gereken işbirliğini yapmasını, görüntüler konusunda yardımcı olunmasını istediğini öğrendik. Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın telefonu durmuyordu ve Yıldırım herkese ‘Provokasyon' diyordu. Şaşkındı… Şunları söylüyordu:

“Hem kupa hem de şampiyonluk yara aldı. Ancak 3 Temmuz başka bir şekilde devam ediyor. Bunu yapan taraftarımız değil bilmediğimiz bir grup. Bunlara taraftar demiyorum. Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük ehimizeyken, bu yapılan utanç! Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymakta.”





GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İZLEDİ

Aziz Yıldırım sabaha kadar görüntüleri tek tek izledi. Hem stat kamera görüntülerini hem de yayıncı kuruluşun görüntülerini

bir ileri bir geri sardırarak seyretti. Özellikle korner bölgelerinde ve Beşiktaş yedek kulübesinde yaşananları tek tek not aldı. Fenerbahçe'yi ilgilendiren her hatayı ve yanlışı çözmek için de harekete geçti. Ancak ısrarla şunları söyledi:

“Fenerbahçe'ye saldırı yapılırken, Volkan'a atılan yabancı maddeler varken, Hasan Çetinkaya'nın, Mehmet Topal'ın kafaları yarılırken maçlar iptal edilmedi bunu da unutmayın.”

KURMAYLARIYLA BİLDİRİ HAZIRLADI

Görüntüleri izlerken de Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve kurmaylarıyla kamuoyuna açıklamasını hazırlıyordu. Sert bir bildiri yayımladı. Bildiri netti:

“Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.”