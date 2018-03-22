Özdiş: AKP gerekli ilaçları neden temin edemiyor?

Kendisine iletilen bilgiye göre Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nin Kardiyoloji bölümünde iki aydır dipiridamollü kalp sintigrafisinin ilaç yokluğu nedeniyle çekilemediğini,altı ay daha ilgili ilacın gelmeyeceği, dolayısıyla söz konusu işlemin yapılamayacağını belirten CHP’li Özdiş ayrıca Romatoloji bölümünde kullanılan Metotreksat ilacı da bulunamadığından ilgili hizmet verilemediğini ifade ederek “Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden AKP'ye soruyorum: Söz konusu ilaçlar neden bulunamıyor sayın Sağlık Bakanı?” diye sordu.

ESKİ YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ NE OLDU?

Sorusunun devamında geçtiğimiz yıllarda yıkılan ve yıllardır belirsizliği süren eski Yüreğir Devlet Hastanesi’nin akıbetini de soran CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş “Vatandaş isyan halinde, yıkılan ve yerine hastane yapılacağı ifade edilen ancak yıllardır herhangi bir gelişme olmayan Yüreğir Devlet Hastanesini de soruyorlar. Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız Sayın Bakan?" diye sordu.