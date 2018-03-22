Ankarada'ki otobüs duraklarının eksiklikleri bitmiyor

Gök'ün açıklaması ve Meclis'e sunduğu soru önergesi ise şöyle;

Ankara’da bulunan otobüs duraklarının herhangi bir yapı standardı bulunmamaktadır. Durakların bir kısmı hava şartlarına karşı korunaksız olmakla beraber yolcu güvenliğinin ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının gözetilmediği duraklar bulunmaktadır. Toplu taşıma amacıyla otobüsleri yoğun olarak kullanan başkentliler, otobüs duraklarının Ankara genelinde trafik güvenliğini ve yolcu gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenerek inşa edilmesini beklemektedirler.

Bu bilgiler ışığında:

1. Ankara otobüs duraklarına bir yapı standardı getirilmemesinin sebepleri nelerdir?

2. Konunun çözümüne ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

3. Engelli vatandaşlarımızın toplu taşımadaki ihtiyaçları neden görmezden gelinmektedir?

4. 2002 – 2018 yılları arasında Ankara otobüs duraklarında, iklim koşullarına ve trafik kazalarına bağlı olarak kaç yaralanma ve ölüm gerçekleşmiştir?