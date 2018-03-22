Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar: Talimat verdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Tayyar şunları yazdı: "Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi. İyiki varsınız. Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin."

"NE OLMUŞTU?

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programda konuşan Tayyar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.

"Erdoğan kuşatma altında"

Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra 'Beni buraya reis getirdi' der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

"Danışmanları izletmemiş, Erdoğan izledi, çıldırdı"

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

"Onu kim uçağa aldı"

Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor."

AKP'de FETÖ krizi