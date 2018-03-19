Şamil Tayyar'dan şok iddia: Erdoğan'a izlettim çıldırdı!

Tayyar'a göre FETÖ'den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek itirafçı adı altında tahliye ediliyor. Tayyar, konu hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusu yaptığını söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programda konuşan Tayyar'ın ifadeleri şöyle:

Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.

'ERDOĞAN KUŞATMA ALTINDA'

Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra 'Beni buraya reis getirdi' der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

'DANIŞMANLARI İZLETMEMİŞ, ERDOĞAN İZLEDİ, ÇILDIRDI'

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

'ONU KİM UÇAĞA ALDI?'

Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor.