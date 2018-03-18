AKP kongresi karıştı: Kürsüye yürüdüler

İZMİR'de, mevcut başkan Özgür Hızal ile yola devam kararı alınmasına rağmen Cemil Kurkut, AK Parti Bayraklı 4'üncü Olağan Kongresi'nde Hızal’a rakip oldu.

AKP Bayraklı İlçesi’nde genel merkezin mevcut başkan Özgür Hızal ile yola devam edip kongreye gitme kararı vermesine karşın Erdal Seyitler döneminin ilçe sekreteri de olan Cemil Korkut, Hızal’a karşı çıkardığı listeyi Divan Başkanlığı’na sundu. Korkut’un listesi divan tarafından kabul edilmeyince arbede çıktı. Muhalifler kürsüye yürüdü, salona polis davet edildi.

Genel merkezin mevcut başkan Özgür Hızal ile devam etme kararına karşın aday olarak çıkan Cemil Kurkut taraftarları, Divan Başkanı İshak Gazel’in delegelerin yüzde 5’ine denk gelen 21 imzaya ulaşamadığı gerekçesiyle Kurkut’un adaylığını kabul etmedi.

AKP tüzüğü gereği delegelerin yüzde 5’inin imzasının bulunması gerektiğini belirten Divan Başkanı İshak Gazel, Cemil Kurkut’u aday gösteren delegeleri tek tek okudu. İmza veren delegelerden sadece 12’sinin kongre salonunda bulunması nedeniyle Korkut’un adaylığını resmi işleme koymayı reddetti.

Bunun üzerine duruma itiraz eden Cemil Korkut ve taraftarları ile Özgür Hızal taraftarları arasında arbede çıktı. Tartışma ve karşılıklı fiziki müdahalenin artması üzerine salona polis çağırıldı. Cemil Korkut taraftarları salonda bulunduklarını, listeyi istenen zaman içerisinde Divan Başkanına teslim ettiklerini ancak isim okunmasının bazı delegelerin bulunmadığı namaz saatine denk getirilmeye çalışılarak adaylıklarının işleme konulmasının engellendiğini savundu.

Cemil Kurkut, adaylığı resmen işleme konulmamasına karşın taraftarlarına sandığa gidip oy kullanmalarını istedi.