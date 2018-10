Ali Kemal Elitaş Menemen için aday adayı

Ali Kemal Elitaş , Menemen Belediye Başkanlığı için Aday adaylık dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi Menemen İlçe Başkanlığına teslim etti.

Elitaş dosyasını teslim ederken kısa da bir konuşma yaptı. Elitaş, "Yıllardır her köyünü, her mahallesini, her sokağını, her kaldırımını, gezdiğimiz, bildiğimiz; yaşlısı,çocuğu, kadını ,erkeği, işçisi,köylüsü ve esnafının dertlerini dinlediğimiz, sorunlarına çözümler ürettiğimiz bu kentin geleceğini şekillendirmeye adayız." dedi.

"Örnek projelerimizle hayvancılığı desteklemeye, desteklerimizle tarımı güçlendirmeye, sunacağımız imkanlarla sanayimizi büyütmeye geliyoruz." diyen Elitaş, "Menemen’de yenilik zamanı. Menemen’de gelişim zamanı." ifadelerini kullandı.