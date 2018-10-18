Hakan Kılıç: Narlıdere'yi marka kent yapacağız

CHP'li Hakan Kılıç, Narlıdere Belediye Başkan aday adaylığı için dosyasını Narlıdere İlçe Başkanlığı'na verdi. CHP'li Hakan Kılıç'ın ilçe başkanlığı önünde yaptığı adaylık açıklaması şöyle:

"Bugüne kadar örgütlü mücadelede yanyana yürüdüğüm çok kıymetli yoldaşlarım.

Kimilerinizin abisi, kimilerinizin kardeşi, kimilerinizin evladı olmaktan gurur duyduğum kıymetli Narlıdereli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim.

Ben Hakan KILIÇ.

Beni tanıyorsunuz.

Narlıdere'de doğdum. Narlıdere'de büyüdüm.

Narlıdere'de okudum. Narlıdere çalıştım.

Narlıdere'de aşık oldum ve evlatlarım da Narlıdere'de dünyaya geldi.

Tepeden tırnağa Narlıdereliyim.

Her şeyimi Narlıdere’ye borçluyum.

Henüz 28 yaşında girdiğim ilk önseçimde siz değerli partililerimiz beni birinci seçerek Narlıdere ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevine layık gördünüz.

Üzerime aldığım sorumluluğun altında kalmaktan çekindim. Ama biliyordum ki siz vardınız. Beni asla yalnız bırakmadınız. Ben de sizi mahcup etmedim ve asla mahcup etmeyeceğim.

Ailem beni bir Cumhuriyet Halk Partili olarak yetiştirdi. Bunun için hepinizin huzurunda aileme gönülden teşekkür ediyorum. Çocukluğumda beni en çok etkileyen şey Uğur Mumcu'nun haince katledilişiydi. Size kendimi ne kadar anlatmaya kalksamda beni en iyi ifade edecek sözler ancak ve ancak Uğur Mumcu'nun sözleridir. Dediği gibi Uğur Mumcu:

Ben Atatürkçüyüm.

Ben Cumhuriyetçiyim.

Ben Laikim.

Ben Demokratım,

Ben Kemalistim,

Ben Halkçıyım,

Ben Devrimciyim,

Ben Antiemperyalistim.

Ben Tam Bağısız Türkiye’den Yanayım.

Ben Özgürlükçüyüm.

Ben İnsan Hakları Savunucusuyum.

Ben Teröristlerin Karşısındayım.

Ben Yobazların Vurguncuların,Bölücülerin, Çıkarcıların düşmanıyım,

Ben Mustafa Kemalin Askeriyim.

Ben Yurtseverim. Ülkemin Çağdaş aydınlık Yüzüyüm.

Ve sevgili Narlıdereliler, ben sizlerin de desteği ve onayı ile doğduğum ve büyüdüğüm Narlıdere’min Belediye başkanlığına adayım.

Ve söz veriyorum, Narlıdereyi birlikte yöneteceğiz.

Toplumcu ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Narlıdereyi sosyal belediyeciliğin marka kenti yapacağız.

Hiçbir emekçiyi hakkından mahrum bırakmayacağım. Belediyemizde sendikasız hiçbir çalışan kalmayacak. Ne ezen ne ezilen hakça kardeşçe bir düzen kurulacak.

Ve size söz veriyorum. Kentsel dönüşüm Narlıdere’de rantsal dönüşüm olmayacak. Tozunu toprağını çektiğiniz, gecekondularında büyüdüğünüz Narlıdereyi rant düzenine terk etmeyeceğiz. Yerinde dönüşüm anlayışımız doğrultusunda, Narlıdere’de gecekondularda büyüyenler, yeni evlerinde eski komşularıyla yaşlanacaklar.

Aydınlanma mücadelesinden ve Cumhuriyet kavgasından hiçbir zaman vazgeçmedim asla vaz geçmeyeceğim.

Ecdadım Pir Sultan’ın dediği gibi ..

Kadılar müftüler fetva yazarsa

İşte kement işte boynum asarsa

İşte hançer işte başım keserse

Dönen dönsün

Ben dönmezem yolumdan...

Hak, hukuk, adalet yolunda yürümeye devam edeceğim

Hepinize katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederim.

Hepinizi en derin sevgi saygılarımla selamlarım...



Narlıdere’yi tanıyorum, Narlıdere’yi biliyorum ve

Narlıdere’ye Derman olmaya geliyorum...

Yolumuz açık olsun...

Hakan KILIÇ"